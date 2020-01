Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CASTEL SANT’ANGELO – Castel Sant’Angelo è la location scelta del presidente della Lazio Claudio Lotito per festeggiare, insieme a tutta la squadra, i 120 anni del club biancoceleste. Una serata dal grande valore storico che, all’interno della location, sarà celebrata in 3 stanze diverse. Una per la cena, una per la presentazione del francobollo emesso dalle Poste Italiane per l’occasione e, infine, sul Giretto di Alessandro VII che affaccia verso la Basilica di San Pietro.

Lazio 120 anni, a Castel Sant’Angelo arrivano i primi tifosi

All’esterno di Castel Sant’Angelo, sono stati installati proiettori sul ponte e giochi di luce sulla facciata del castello per scaldare i tanti tifosi biancocelesti a festeggiare. I sostenitori della Lazio stanno cominciando ad arrivare in zona, e al momento sono circa in 200.

L’arrivo di Tare e Lotito

Tra i primi ad arrivare del club è Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste. Presente anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Giunto anche Claudio Lotito accolto dai tifosi biancocelesti con il coro: “Presidente facci sognare”.

Entusiasmo per l’arrivo della squadra

Intorno alle 20.50 è poi arrivata la squadra al gran completo. Tifoseria in visibilio per Ciro Immobile, bomber trascinatore dei biancocelesti, accompagnato da sua moglie Jessica. Presente anche Giancarlo Inzaghi, papà dell’allenatore della Lazio.