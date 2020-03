Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS LEGA CALCIO – La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per delineare il calendario dei prossimi impegni di Serie A. L’Assemblea di Lega, prevista per questa mattina, è stata cancellata, ma non il Consiglio. Al CONI ha preso il via l’incontro, al quale è presente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Tante le ipotesi sul tavolo: dallo slittamento del calendario, giocando a porte chiuse, alla sospensione delle gare per un mese. Il Governo, come preannunciato dal Premier Conte, ha rimesso al mondo del calcio ogni decisione.

Aggiornamento ore 15:55

Secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews.eu, questo week-end verranno recuperate le 6 partite che sono saltate nell’ultimo turno di campionato, tra cui Juventus-Inter. Tutte le gare della 27ª giornata dovrebbero essere dunque rinviate, e tra queste ovviamente anche Atalanta-Lazio. La Lega voleva spostare quest’ultimo match al 13 di maggio ma il presidente Lotito si è opposto a questa decisione. Uno slittamento a quella data avrebbe, secondo il presidente biancoceleste, falsato il campionato.

Aggiornamento ore 14:50 – Lotito lascia il CONI

Ore 10:30 – L’arrivo di Lotito al CONI

