Tempo di lettura: 7 minuti

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO GENNAIO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEI MESI PRECEDENTI

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’11 gennaio

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 139.758 tamponi, i nuovi positivi al coronavirus sono 18.627. Le vittime sono 361. Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute. I casi registrati ieri erano stati 19.978 con 483 morti. Il totale dei contagi da inizio pandemia è ora di 2.276.491. Il tasso di positività sale al 13,3 per cento (+1,7 rispetto a ieri).

I pazienti in terapia intensiva per Covid sono 2.615 (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi, invece, raggiungono quota 23.427 (+167 rispetto a ieri). In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491.

La regione che oggi segna il maggior incremento di casi di coronavirus è la Lombardia con +3.267 (ieri +2.506), seguita dall’Emilia Romagna con +2.193 (ieri +1.790), quindi Veneto con +2.167 (ieri +3.100), Lazio con +1.746 (ieri +1.543), Sicilia con +1.733 (ieri +1.839), Campania con +1.253 (ieri +1.263). Il minor incremento lo registra ancora la valle d’Aosta, con 19 nuovi casi (ieri 22), mentre risale il Molise, +112 (ieri +38) ma con un numero di tamponi raddoppiato, oggi 1.046.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-1.205) si registrano 1.254 casi positivi (-492), 45 i decessi (+28) e +1.113 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%. I casi a Roma città scendono a quota 500. pic.twitter.com/gncRw7UcF2 — Regione Lazio (@RegioneLazio) January 11, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 10 gennaio

Ore 17:30,il bollettino della Protezione Civile

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 18.627 (19.978 ieri), i morti 361 (483 ieri). Sono stati 139.758 i tamponi effettuati. Il rapporto con i nuovi casi (18.627) sale al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). Il numero degli attualmente positivi è di 579.932 unità, in aumento di 7.090 unità rispetto a ieri.

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Nel Lazio su quasi 12 mila tamponi (-276) si registrano 1.746 casi positivi (+203), 17 i decessi (-37) e +1.113 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14% ma considerando anche gli antigenici la percentuale scende a 6,3%. I casi a Roma città scendono a quota 600.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 9 gennaio

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 19.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Un numero in crescita rispetto a ieri (17.533), ma a fronte di 172.119 i tamponi (trentamila in più), cosa che fa scendere il tasso di positività all’11,6% (-0,9%) rispetto a venerdì. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono aumentati di 6 unità con 183 nuovi ingressi giornalieri, mentre i ricoverati con sintomi sono scesi di 53. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi in Italia sono 572.842, i guariti o dimessi 1.606.630 e le vittime 78.394.

Ore 17:25, il bollettino della Regione Lazio

Oggi nel Lazio, su quasi 12mila tamponi, si registrano 1.543 casi positivi, 54 decessi e 1.175 guariti. “Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4,9%”, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 786. Gli attualmente positivi in regione sono 78.169, di cui 2.824 ricoverati, 310 in terapia intensiva e 75.035 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 95.632, i decessi 4.114 e il totale dei casi esaminati è pari a 177.915.

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’8 gennaio

Ore 17:20, il bollettino della Protezione Civile

17.533 nuovi casi su 140.267 tamponi. Le vittime sono 620.

Ore 14:00, il futuro della regione Lazio

Lombardia,Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno, andranno da lunedì 11 gennaio, in zona arancione. Le altre regioni, (tra cui il Lazio), dovrebbero rimanere in zona gialla.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 7 gennaio

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

I nuovi casi sono 18.020, i morti 414. Oggi sono stati effettuati 121.275 tamponi. Il tasso di positività risale al 14,9%. Il rapporto tra positivi e casi testati al 33,73%. I ricoveri crescono di 117 unità, a quota 23.291, le terapie intensive di 16, a quota 2.587.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

“Oggi nel Lazio, su oltre 12mila tamponi, si registrano 1.779 casi positivi, 43 decessi e 1.579 guariti. Diminuiscono i casi che tornano sotto quota 2mila, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 733.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 6 gennaio

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Nel Lazio salgono i nuovi casi di coronavirus. Oggi ne sono stati registrati 2.007, in incremento di 288 su ieri, su un numero di oltre 15mila tamponi (+2.285 su ieri). I decessi sono 37 (-35 su ieri). Diminuiscono i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è’ al 13% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 5%. Nella sola Roma i casi tornano a quota 900, il valore Rt sale ma rimane di poco sotto l’1. È quanto emerge dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ore 17:00, il bollettino della Protezione Civile

A fronte di 178.596 tamponi nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al coronavirus oggi sono 20.331. I morti sono 548. Ieri c’erano stati 15.378 nuovi casi su 135.106 tamponi processati e 649 vittime (con un tasso di positività dell’11,4%). Questi i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 5 gennaio

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Oggi su oltre 13mila tamponi si registrano 1.719 casi positivi, 72 decessi e +1.416 guariti. Rapporto tra positivi e tamponi è a 13% considerando anche gli antigenici scende al 4,6%.

Oggi su oltre 13mila tamponi si registrano 1.719 casi positivi, 72 decessi e +1.416 guariti. Rapporto tra positivi e tamponi è a 13% considerando anche gli antigenici scende al 4,6%. Più info: https://t.co/dwkeyMrz86 #coronavirus pic.twitter.com/ONwfhga8hK — Regione Lazio (@RegioneLazio) January 5, 2021

Ore 17:20, il bollettino della Protezione Civile

Oggi 15.378 casi su 135.106 tamponi e 649 morti. I ricoveri salgono di 68unità, quelli in terapia intensiva sono diminuiti di 10. Tasso di positività scende del 2,5% arrivando a 11.4%. Sono 16.023 i guariti. Il totale dei vaccini effettuati 182.442 (+63.729).

Coronavirus Italia, aggiornamento del 4 gennaio

Ore 17:20, il bollettino della Protezione Civile

Oggi 10.800 casi su 77.993 tamponi e 348 morti. I ricoveri salgono di 242 unità, quelli in terapia intensiva sono diminuiti di 4. Tasso di positività rimane invariato a 13,8%. Sono 16.206 i guariti. Il totale dei vaccini effettuati 118.713 (+33.983).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus in Lazio: Oggi su quasi 10 mila tamponi (-2.223) si registrano 1.334 casi positivi (-347), 23 decessi e +1.387 guariti. Diminuiscono decessi e contagi, aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. L’indice di positività è al 13%, a Roma i contagi restano a quota 518.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 2 gennaio

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (+2.206) si registrano 1.681 casi positivi al Covid (+406), 24 i decessi e +952 I guariti. Stabili i decessi, aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi aumenta: è a 14%. I casi a Roma città sono stabili a quota 700”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 2 gennaio

Ore 17:40, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “OGGI SU QUASI 10 MILA TAMPONI SI REGISTRANO 1.275 CASI POSITIVI (-638), 24 I DECESSI (+1) E +1.164 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È A 13%. I CASI A ROMA CITTÀ SCENDONO A QUOTA 700”.

OGGI SU QUASI 10 MILA TAMPONI SI REGISTRANO 1.275 CASI POSITIVI (-638), 24 I DECESSI (+1) E +1.164 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È A 13%. I CASI A ROMA CITTÀ SCENDONO A QUOTA 700. Più info: https://t.co/cHnuuINbBY #coronavirus pic.twitter.com/N9rK1Z4jyi — Regione Lazio (@RegioneLazio) January 2, 2021

Ore 17:20, il bollettino della Protezione Civile

Oggi sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con 364 vittime, per un totale di 74.985. “Oggi su quasi 10 mila tamponi nel lazio (-4.794) si registrano 1.275 casi positivi (-638), 24 i decessi (+1) e +1.164 i guariti.

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’1 gennaio

Ore 17:40, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: OGGI SU OLTRE 14 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-1.821) SI REGISTRANO 1.913 CASI POSITIVI (+146), 23 I DECESSI (-50) E +702 I GUARITI. AUMENTANO I CASI E LE TERAPIE INTENSIVE, MENTRE DIMINUISCONO I RICOVERI E I DECESSI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 13%. I CASI A ROMA CITTA’ SALGONO A QUOTA 800. I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore. E’ stato un Capodanno di vaccinazioni, nel Lazio si è partiti bene e gli operatori sanitari sono tutti impegnati in prima fila. Molto bene le province soprattutto Frosinone, la Asl Roma 5 e la Asl Roma 6. Nella Asl Roma 1 sono 220 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 72, 72, 79, 81, 82, 85 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 476 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentodieci sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 73, 87 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 111 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri. Nella Asl Roma 4 sono 139 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 87 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 371 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 63, 68, 80, 81, 83 e 92 anni con patologie. Nelle province si registrano 551 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 82 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 279 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 68 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 107 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 73 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Ore 17:40, il bollettino della Protezione Civile

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 1 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 22.211 i nuovi casi, contro gli 23.477 di ieri, e 462 i morti (ieri erano stati 555), a fronte di 157.524 tamponi effettuati (ieri erano stati 186.004). Il rapporto postivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al 14,1 per cento, rispetto al 12,6 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 574.767, i morti 74.261 e i guariti 1.479.988, per un totale di 2.129.376 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.822 sono ricoverati in ospedale, 2.553 necessitano di terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.