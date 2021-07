LIVE Coronavirus Italia: 882 nuovi casi e 21 decessi

- Advertisement -

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO LUGLIO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’1 luglio

Ore 18:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 882 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 luglio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano il totale a 127.587 dall’inizio dell’emergenza covid-19. Diminuiscono i ricoverati con sintomi (-61) che scendono a 1.532 e quelli in terapia intensiva (-18) che sono in totale 229 con sette ingressi giornalieri. Nelle ultime 24 ore effettuati 188.474 tamponi in più e il tasso di positività si attesta allo 0,4%.

Ore 18, il bollettino della Regione Lazio