LIVE L’incontro tra Sarri e Lotito: la situazione

LAZIO SARRI LOTITO – Giornata chiave in casa Lazio per il nuovo allenatore. La società sembra volere a tutti costi l’ex Juventus, Maurizio Sarri, il quale ha aperto ai biancocelesti. Restano da sciogliere, però, alcuni nodi riguardo il prospetto economico e li obiettivi di mercato. Qui per seguire il live sull’incontro

L’incontro tra Lotito e Sarri: le ultime

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – Da quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore ed il presidente biancoceleste si dovrebbero incontrare questa sera alle 19:00

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 – Era previsto per la tarda serata l’incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, ma sembra esser stato anticipato.