La MOVIOLA di Lazio - Fiorentina: l'analisi degli episodi arbitrali

LAZIO FIORENTINA MOVIOLA - La Lazio riparte in Champions League con una brutta sconfitta contro il Feyenoord, ma ora è di nuovo il momento di guardare avanti e pensare alla Serie A. La squadra di Sarri è pronta per affrontare la Fiorentina di Italiano all'Olimpico. L'arbitro della gara è Marcenaro. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali attraverso la moviola del match.

Lazio - Fiorentina, la moviola del match

Secondo tempo

90+4' Fischia Marcenaro! finisce qui all'Olimpico! vince la Lazio per 1-0

90+4' GOAL LAZIO! Ciro Immobile non sbaglia dal dischetto e segna il gol della vittoria.

90+3' Calcio di rigore per la Lazio! Milenkovic prende la palla con il braccio dal cross di Pedro. Giusta la decisione di Marcenaro.

90' L'arbitro dichiara i 4 minuti di recupero

85' Pedro ci prova ma va a duello con un giocatore della Fiorentina. Alla fine il fallo è del numero 9, che non è d'accordo con l'arbitro.

66' Viene ammonito anche Zaccagni per il fallo in scivolata su Arthur.

52' La Lazio recupera una buonissima palla con Castellanos, che viene però messo a terra dai difensori Viola. Non c'è fallo per l'arbitro, anche se il giocatore biancoceleste rimane a terra.

45' Fischia l'arbitro Marcenaro, inizia ora il secondo tempo di Lazio - Fiorentina.

primo tempo

45+1' Fischia Marcenaro, finisce il primo tempo. 0-0 all'Olimpico.

45+1' Ikone finisce a terra in un'azione pericolosa per la Lazio, protestano i giocatori Viola, ma l'arbitro lascia giocare.

45' L'arbitro Marcenaro annuncia il minuto di recupero

35' L'Olimpico rumoreggia per un fallo ai danni di Zaccagni da parte di Bonzaventura. Anche i giocatori si lamentano ma l'arbitro fischia poco dopo, a favore dei viola.

30' Lazzari prende il primo giallo della partita a seguito di una sbracciata sul volto di Nico Gonzalez. Il numero 29 si lamenta con l'arbitro che rimane fermo sulla sua decisione.

21' L'arbitro fischia un fallo ai danni di Guendouzi, che viene colpito al volto dal piede di Nico Gonzalez, giudicato troppo alto e quindi pericoloso. Non è d'accordo il giocatore viola.

13' Segna la Fiorentina con Beltran. I ragazzi di Sarri però, reclamano un controllo con il braccio. L'arbitro Marcenaro all'inizio assegna il gol, ma una volta richiamato dal Var Mazzoleni, non può non annullare la rete. Si salva la Lazio e si rimane sullo 0-0.

7' La Lazio prova la prima giocata con Felipe Anderson che parte in pressing su Bonaventura, ma subisce poi fallo da M. Quarta. Il numero 7 rimane a terra ma l'arbitro non fischia. Si alza poco dopo.

1' Fischia Marcenaro! inizia in questo momento il match all'Olimpico di Roma tra Lazio e Fiorentina!