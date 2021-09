Primavera, la Lazio trionfa 6-2 contro il Crotone

- Advertisement -

PRIMAVERA LAZIO CROTONE – Buon inizio di campionato per la Lazio Primavera che ha conquistato i primi tre punti vincendo 2 a 1 con il Perugia. Questa mattina alle 11:00 i ragazzi di Alessandro Calori scendono in campo al “Fersini” per sfidare il Crotone.

Primavera 2 2021-2022 – 2ª giornata

Sabato 18 settembre 2021, ore 11:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Formello

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Coulibaly, Bertini; Romero, Ferrante, Castigliani; Crespi

A disp.: Moretti, Di Fusco, Pollini, Santovito, De Santis, Ferro, Tare, Adjaoudi, Mancino, Muhammad, Troise, Shehu

All.: Alessandro Calori

CROTONE (4-3-3): Pasqua; Amansour, Spezzano, Tutyskinas, D’Aprile; D’Andrea, Mekic, Timmoneri; Gozzo, Maesano, Rojas

A disp.: Lucano, Brescia, De Paola, Filosa, Rossi, Giancotti, Prato, Cantisani, Chiarella

All.: Francesco Lomonaco

Marcatori: 15′ (R), 58′ Bertin,83′ Bertini (L), 18′ Crespi (L), 39′, 43′ (R) Rojas (C), 71′ Troise (L), 88′ Mancino