Tempo di lettura: 2 minuti

FORMELLO LAZIO ALLENAMENTO TIFOSI – Dopo la conquista della Supercoppa italiana a Riad, la Lazio è andata in vacanza e oggi è tornata ad allenarsi. A Formello è stato programmato un allenamento a porte aperte e il campo è stato preso d’assalto dai tifosi, che hanno riservato ai biancocelesti cori e applausi. Grande entusiasmo da parte dei sostenitori laziali che stanno riempendo gli spalti di Formello. Per quanto riguarda la preparazione alla sfida contro il Brescia, Luis Alberto e Lucas Lieva non prenderanno parte alla partita perché diffidati.

Durante l’allenamento, si è svolta anche una partitella a metà campo terminata 0-0. Questi i due schieramenti, divisi tra i calciatori con pettorina celeste e quelli con pettorina verde:

Celesti: Guerrieri; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Lulic; Correa, Adekanye.

Verdi: Proto; Luiz Felipe, Silva, Bastos; Marusic, A.Anderson, Leiva, Luis Alberto, Jony.

Caicedo, Immobile.

Le foto da Formello

Lazionews

Lazionews

Lazionews

Lazionews