LIVE Trattativa Lazio-Sarri: Previsto altro contatto tra le parti (VIDEO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

- Advertisement -

LIVE LAZIO SARRI LOTITO – Giornata chiave in casa Lazio per il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, la società sembra voler puntare tutto sull’ex Juventus Maurizio Sarri. Il tecnico, a sua volta, ha aperto con convinzione al progetto dei biancocelesti. Restano da sciogliere alcuni nodi riguardo l’ingaggio e gli obiettivi di mercato da concordare con la dirigenza biancoceleste. Ieri c’è stato l’incontro tra l’allenatore toscano e la società. Oggi, invece, è avvenuto il colloquio tra i capitolini e Ramadani. Segui qui gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa.

Lazio-Sarri: l’incontro con Lotito

Venerdì 4 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, stasera la Lazio proporrà l’offerta a Sarri. Previsto, quindi, un contatto nelle prossime ore con Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 – Tare è entrato a Formello insieme ad un collaboratore. Forse c’è anche Ramadani.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 – Terminato l’incontro tra Tare e Ramadani. Il ds biancoceleste e l’agente di Maurizio Sarri sono usciti da Villa San Sebastiano, e continueranno probabilmente a trattare del contratto a pranzo.

AGGIORNAMENTO ORE 12:05 – Ramadani, Lotito e Tare, stando quanto appreso dalla nostra redazione, si troverebbero a Villa San Sebastiano.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 – Ramadani è a Roma. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’agente del tecnico toscano sarebbe sbarcato nella Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri sarebbe rientrato in Toscana dopo l’incontro con Claudio Lotito a Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 00:05 – Il Presidente Claudio Lotito e il DS Igli Tare hanno lasciato il Centro Sportivo di Formello.

Giovedì 3 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 – La giornata: Maurizio Sarri nel pomeriggio ha visitato la struttura di Formello accompagnato da Igli Tare. Dopo il colloquio con il ds bianc’azzurro, il tecnico è andato a cena con Claudio Lotito per definire i dettagli dell’accordo. Domani è atteso a Roma l’agente dell’allenatore ex Juventus. Le impressioni ricavate dalla riunione, dunque, sembrano andare tutte in direzione di una firma.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Inizia la riunione decisiva tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. L’incontro si sta svolgendo in un ristorante nei pressi del centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 – Secondo quanto battuto dal giornalista Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri sarebbe appena arrivato a Roma per incontrare la dirigenza della Lazio. A breve l’incontro con Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 – Alessandro Matri e Igli Tare hanno da poco lasciato il centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – Da quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore ed il presidente biancoceleste si dovrebbero incontrare questa sera alle 19:00

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 – Era previsto per la tarda serata l’incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, ma sembra esser stato anticipato.