LIVE – Trattativa Lazio-Sarri: incontro positivo

LIVE LAZIO SARRI LOTITO – Giornata chiave in casa Lazio per il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, da oggi nuovo head coach dell’Inter, la società sembra voler puntare tutto sull’ex Juventus Maurizio Sarri. Il tecnico, a sua volta, ha aperto con convinzione al progetto dei biancocelesti. Restano da sciogliere alcuni nodi riguardo l’ingaggio e gli obiettivi di mercato da concordare con la dirigenza biancoceleste. Nel pomeriggio Alessandro Matri e Igli Tare hanno fatto una sosta a Formello prima di dirigersi verso il luogo della riunione con l’allenatore nativo di Napoli. L’incontro tra la Lazio e Sarri è tutt’ora in corso. Segui qui gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa.

LIVE – Lazio-Sarri: l’incontro con Lotito

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 – La giornata: Maurizio Sarri nel pomeriggio ha visitato la struttura di Formello accompagnato da Igli Tare. Dopo il colloquio con il ds bianc’azzurro, il tecnico è andato a cena con Claudio Lotito per definire i dettagli dell’accordo. Domani è atteso a Roma l’agente dell’allenatore ex Juventus. Le impressioni ricavate dalla riunione, dunque, sembrano andare tutte in direzione di una firma.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Inizia la riunione decisiva tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. L’incontro si sta svolgendo in un ristorante nei pressi del centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 – Secondo quanto battuto dal giornalista Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri sarebbe appena arrivato a Roma per incontrare la dirigenza della Lazio. A breve l’incontro con Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 – Alessandro Matri e Igli Tare hanno da poco lasciato il centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – Da quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore ed il presidente biancoceleste si dovrebbero incontrare questa sera alle 19:00

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 – Era previsto per la tarda serata l’incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, ma sembra esser stato anticipato.