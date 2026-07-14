Liverani: “Gattuso si è preso una bella gatta da pelare”

L’ex centrocampista della Lazio Fabio Liverani ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport nella quale ha ricordato il periodo vissuto in biancoceleste, soffermandosi più nello specifico sui ritiri precampionato e sull’arrivo di Gennaro Gattuso.

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Liverani sul periodo alla Lazio da giocatore

“Due volte alla Lazio? Sono state esperienze diverse. I primi ritiri eravamo una squadra fortissima, con tanti campioni. Ricordo gli allenamenti a Vigo di Fassa e le tournée: una negli Stati Uniti, una in Inghilterra. Grandi amichevoli di livello e ti confrontavi con squadre fortissime. Il ritiro in Giappone, fatto con una decina di giocatori della prima squadra e un sacco di ragazzi delle giovanili non lo potrò mai dimenticare. Ma, al di là delle esperienze diverse, il ritiro è sempre il momento in cui il gruppo si cementa, in cui si vivono tante esperienze: anche l’arrivo di nuovi giocatori è una cosa da non sottovalutare. Ti permette di crescere e portare nuove esperienze nel gruppo”.

Su Gattuso

“Io e Rino abbiamo fatto tanti anni insieme e abbiamo un ottimo rapporto. Affronterà una situazione complicata. Nei momenti di difficoltà devi essere in grado di attaccarti a qualcosa. E il carattere di Rino può essere un appiglio a cui aggrapparsi. Ma non so se sia quello che serve in questo momento: lo conosco il pubblico della Lazio e in parte conosco la situazione. È chiaro che il problema non è Gattuso. Che invece si troverà a gestire una situazione molto difficile. Dovrà fare i conti con una difesa orfana della sua coppia centrale, con tanti giocatori che vogliono andare via. Con lo stadio vuoto: tutte situazioni che non puoi superare solo con il carattere”.

Sulle difficoltà

“Le difficoltà ci sono: tecniche e ambientali. Ma un conto è lavorare sin dal primo giorno senza entusiasmo e un conto è provare a dare a tutto il gruppo degli stimoli. E poi sarebbe fondamentale iniziare a lavorare sin da subito con la squadra al completo. Servirebbero entrambe le cose. Sarri lo scorso anno sicuramente non partì con l’entusiasmo a mille per il blocco del mercato, ma tra mille difficoltà ebbe almeno la possibilità di lavorare sin dal primo giorno con la squadra che ha poi iniziato il campionato. Sapeva che aveva quelli a disposizione e ci ha lavorato. Oggi Gattuso non ha avuto lo stesso vantaggio. Oggi si è preso una bella gatta da pelare. Ma faccio il tifo per lui”.

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