Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LIVERANI INZAGHI TARE – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Lazio Fabio Liverani ha parlato di Simone Inzaghi ed Igli Tare, suoi compagni di squadra in biancoceleste. Queste le sue parole.

Le parole di Fabio Liverani

“Tare e Inzaghi quanto stanno dando alla Lazio? Simone certamente me l’aspettavo nell’ambiente calcio, già quando giocavamo conosceva calciatori di ogni categoria, era uno attento. Non pensavo che Igli avesse questa voglia di fare il ds, ma è vero che ci ho anche giocato meno, un anno solo. Sul campo però ha dimostrato di essere tra i migliori tre direttori sportivi italiani: sta facendo un grandissimo lavoro in una piazza difficile. Il suo curriculum parla per lui, gli auguro di crescere ancora di più”.

