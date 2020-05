Tempo di lettura: < 1 minuto

LIVORNO COZZELLA – Il direttore sportivo del Livorno, Vittorio Cozzella, è intervenuto a SportItalia per parlare di calciomercato. Il dirigente ha avuto modo di esprimere un parere anche sull’operato di Lotito e Tare alla Lazio.

Cozzella sulla Lazio di Lotito e Tare

“Lotito quando vende, vende bene. Quando vuole comprare non tira fuori i soldi. Milinkovic? Non vale 120 milioni, non li spenderei per un giocatore come lui. Tare è uno dei migliori ds”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.