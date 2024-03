Lo Monaco: "Le dimissioni di Sarri sono gesto dignitoso e coerente"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LO MONACO DIMISSIONI SARRI LAZIO - Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato l'addio di Maurizio Sarri alla Lazio

Il pensiero di Lo Monaco sulle dimissioni di Sarri

Questo il pensiero del dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, espresso a TvPlay: "Per quanto concerne la Lazio, le dimissioni di Sarri sono stato un gesto dignitoso e coerente che non fa nessuno nel mondo del calcio. Io lo avrei apprezzato ma mi pare che da più parti, anche da un presidente di Serie A che non faccio il nome, ha sentito parlare di mancata personalità ma siamo proprio alla follia".

Sull'addio di Sarri alla Lazio

"Sono frasi fatte che non servono a niente. Io lo vedo come un gesto di grande responsabilità, ha riconosciuto lui stesso di non avere la squadra in pugno interrompendo il rapporto e rinunciando a un altro anno di contratto. Aldilà del risultato tecnico dove quando un allenatore arriva a questo punto c’è sempre un fallimento che però è colpa anche della società che l’ha ingaggiato".