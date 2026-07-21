Lo Monaco: “La Lazio è prigioniera di Lotito, con uno così non vai da nessuna parte”

Il direttore Pietro Lo Monaco è stato ospite di TMW Radio e, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della difficile situazione della Lazio e del presidente Lotito: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Lo Monaco nell’intervista sulla Lazio

“Con quel presidente dove deve andare? La Lazio ha una grande sfortuna, è prigioniera di Lotito. A me dispiace dirlo, è un presidente che tra l’altro ora si è anche andato a prendere un’altra squadra. Anche nei confronti dei tifosi della Lazio, che avrebbero diritto di sognare qualcosa di più. Si va avanti a guerre intestine, di programmazione non si parla. Purtroppo mi dispiace per i tifosi, perché meriterebbero qualcosa in più, ma il problema è serio. Lavorare con Lotito? Quando ero a Catania e lui si avvicinò al calcio, mi propose di andare alla Lazio ma dissi di lasciar perdere, perché stavo bene lì. Il problema è uno: è un uomo amministrativo ma il calcio è un’altra cosa”.

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