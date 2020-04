Tempo di lettura: < 1 minuto

LO MONACO SERIE A – In Lega Serie A si continua a discutere su una possibile ripresa del campionato. Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così dell’ipotesi ai microfoni di Tmw Radio.

Le parole di Lo Monaco

Gravina in questo momento è sicuramente combattuto. Innanzitutto dall’evidenza, che porta a non ripartire, poi dalla necessità di andare avanti. La Serie A ha la necessità di chiudere il campionato per via dei diritti televisivi. E’ uno spauracchio quello dei ricorsi. Oggi non c’è la possibilità di chiudere i campionati ma, visti i protocolli, forse solo la Serie A può rimettere in piedi la macchina, giocando a porte chiuse. Ma sarebbe un altro calcio. Il problema però sono i diritti televisivi. Per la Serie A, non riprendere sarebbe un default. Siamo in una situazione eccezionale. La pandemia sta mettendo l’economia in ginocchio ed è fuoriluogo pensare che la macchina calcio possa avere dei privilegi. Servono soluzioni eccezionali a una situazione eccezionale”.

