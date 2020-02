Tempo di lettura: < 1 minuto

LODI FRECCIAROSSA INCIDENTE – Un treno dell’alta velocità Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Roma, è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Due vagoni, oltre alla motrice, si sono ribaltati.

La situazione

Al momento sono decine i mezzi di soccorso di vigili del fuoco e 118 presenti sul posto. Altri sono in arrivo da Milano. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento. I soccorritori parlano di due morti, il macchinista del treno e un altro ferroviere. La Protezione civile, parla invece di 30 feriti: 28 in codice verde e due in codice giallo.

