LAZO INTER BIGLIETTI SERIE A – I laziali ci credono e si fanno sentire. L’ottimo momento della squadra fa ben sperare i suoi supporter, che saranno numerosi anche in trasferta a Parma. Ieri è partita la vendita per i biglietti del match in programma domenica prossima contro l’Inter e in poco meno di una giornata sono stati polverizzati già più di 11mila biglietti.

Lazio-Inter verso il sold out

Nonostante manchi ancora una settimana, sono già più di 30.000 gli spettatori che ci saranno all’Olimpico domenica prossima. 11mila tagliandi staccati, che sommati agli oltre 20.000 abbonati laziali fanno a oggi circa 30.000 spettatori assicurati, come riporta il Corriere dello Sport. Lo Stadio Olimpico sembra andare verso il tutto esaurito per il big match contro i nerazzurri. La conferma è arrivata anche ieri dal responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani. In poco meno di una giornata sono quasi terminati i settori di Curva Nord e Distinti Nord. Qualora dovessero terminare anche i Distinti Sud-Est, potrebbe essere aperta anche la Curva Maestrelli.

