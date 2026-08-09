Under 18 Lazio, Lombardi: “Vogliamo tornare competitivi”

Il tecnico della Lazio Under 18 Cristiano Lombardi si è espresso ai microfoni del club in vista dell’imminente inizio di stagione.

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Le parole di Lombardi, mister dell’Under 18 della Lazio.

“Voglio un gruppo che sappia dove lavorare, che abbia un’attitudine importante. La Lazio viene da un campionato in cui ha faticato in questa categoria e vogliamo tornare a essere competitivi.

Ho parlato con i ragazzi e gli ho spiegato la differenza di questa categoria avendola fatta da vice un paio di anni fa. Un vero giocatore, se vuole fare di questo sport il suo mestiere, deve ambire a fare questi campionati qua. Siamo positivi nell’affrontare questo campionato con maggiore difficoltà”.

Lombardi sulle richieste fatte ai suoi ragazzi.

“Ai ragazzi ho chiesto di creare entusiasmo, è la base di partenza per fare un ottimo lavoro durante l’anno e far sì che i ragazzi abbiano ogni giorno voglia di migliorare. Poi piano piano arriveremo anche ai nostri obiettivi tecnico-tattici. Per pensare all’esordio è presto, tra un paio di settimane iniziamo a buttar giù qualche idea”.

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