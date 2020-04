Tempo di lettura: < 1 minuto

LOMBARDI LAZIO – Un gol all’esordio con la maglia della Lazio in Serie A, poi un lungo giro di prestiti non ancora terminato, ma nel cuore il sogno di tornare a portare l’aquila sul petto. Cristiano Lombardi gioca in Serie B alla Salernitana, ma ha un contratto con i biancocelesti sino al 2022. In convalescenza dopo un infortunio all’adduttore, l’esterno destro ha parlato anche di Lazio nell’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Lombardi sul Coronavirus

“Sono preoccupato, c’è tanta incertezza. E’ a rischio non solo la stagione in corso, ma anche la prossima. Stipendi? Ogni club dovrà trovare un accordo con i calciatori. Intanto resto a casa, a Viterbo, con la mia ragazza. Mi alleno a casa, gioco alla Playstation, guardo tanti film”.

Lombardi su Simone Inzaghi e il ritorno alla Lazio

“Spero di tornare in Serie A. Mi stavo rilanciando, stavo disputando la mia stagione più bella in una città dove mi trovo bene e con un allenatore che mi ha dato fiducia e continuità. Lazio? Spero di tornarci, è casa mia. Non potrei volere di meglio, tra me e mister Inzaghi c’è grande stima. Senza il virus la Lazio avrebbe vinto lo scudetto, ora è difficile fare ipotesi”.

