Doppio balzo per Lombardi, allenerà l’Under 18 della Lazio

L’ex calciatore della Lazio Cristiano Lombardi, quest’anno sulla panchina dell’Under 16 biancoceleste, ha ricevuto una doppia promozione: il prossimo anno sarà il mister della squadra Under 18.

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Cristiano Lombardi si è guadagnato la doppia promozione come allenatore dell’Under 18 della Lazio.

Sta scalando rapidamente le gerarchie nel settore giovanile della Lazio Cristiano Lombardi. L’ex attaccante biancoceleste, costretto a terminare anzitempo la propria carriera a causa di diversi infortuni, sarà il prossimo allenatore dell’Under 18 biancoceleste. Questo quanto rivelato dal Corriere dello Sport.

Quest’anno Lombardi ha condotto l’Under 16 fino agli ottavi di finale playoff, dove è stato eliminato dai pari età dell’Atalanta. Da capire ora come si assesteranno le altre panchine. Punzi potrebbe rimanere in sella alla Primavera, mentre Ledesma, impegnato ancora con l’Under 17, non ha chiaro il suo futuro.

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