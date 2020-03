Tempo di lettura: < 1 minuto

LOMBARDIA CORONAVIRUS SERIE A – La situazione legata al coronavirus continua a preoccupare l’Italia, in particolare in Lombardia. Non tende a diminuire il numero dei contagiati. Secondo quanto riportato da Sky tg24, la proposta di chiudere tutta la regione Lombardia fino ad aprile emersa oggi è stata confermata. Sarà possibile l’ingresso e l’uscita dalla regione e da alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte solo per motivi “gravi e indifferibili”.

La Serie A

L’idea di Fontana non metterebbe a rischio il cammino della Serie A. Infatti le partite in casa di Atalanta, Brescia, Inter e Milan rientrerebbero tra i motivi “indifferibili” e verrebbero dunque giocate a porte chiuse come da programma. Il calcio italiano continuerebbe ad andare avanti con le limitazioni del caso.

