LAZIO MERCATO GENNAIO – La Lazio ha chiuso il 2019 con la vittoria della Supercoppa Italiana ed al terzo posto in classifica, a -6 dalla vetta ma con una partita in meno. Come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo biancoceleste nel 2020 è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League, ma non sono previsti acquisti nel mercato di gennaio. L’orientamento del club capitolino è infatti quello di non modificare la rosa per non intaccare gli equilibri creati finora. L’unico rinforzo potrebbe essere il ritorno di Sofian Kiyine dalla Salernitana, ma difficilmente Lotito priverà Ventura dell’ex Chievo in questa seconda parte di stagione.