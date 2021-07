Lotito, 17 anni fa divenne presidente della Lazio: “Insieme abbiamo scritto pagine di storia importanti”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO – Sono passati 17 anni da quando Claudio Lotito è diventato presidente della Lazio salvandola dal fallimento. Il numero uno biancoceleste, per l’occasione, ha scritto un editoriale chiamato “Razionale follia” riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che uscirà domani sui canali ufficiali del club. Il presidente dice: “Questa società e questa Presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio“. Poi un pensiero anche sulla nuova era iniziata con Maurizio Sarri: “Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano”.