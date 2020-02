Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO LOTITO INTERVISTA – Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha partecipato ieri ad un evento al Rotary Club Milano, in occasione del quale ha rilasciato qualche dichiarazione ai giornalisti presenti. Molto si è parlato in questi giorni delle decisioni arbitrali di Di Bello a Parma e proprio sull’argomento, ma non solo su questo, il patron laziale è voluto intervenire. Ecco le sue parole.

Le polemiche arbitrali di Parma

“Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché è fuori luogo e non lo ritengo utile, soprattutto dopo la partita. Penso che la Lazio a Parma abbia meritato e che tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento”

Sulla Juventus

“Non credo alla crisi di corazzate come la Juventus. Ci può stare che in una partita non si raggiungano obiettivi, può capitare a chiunque. Ma quella bianconera è una squadra di altissimo livello, il campionato sarà aperto fino alla fine.”

Lazio-Inter

“Mi auguro che domenica contro l’Inter la Lazio scenda in campo con quella determinazione e ferocia agonistica che finora l’ha contraddistinta e le ha permesso di portare a casa i risultati”.

Sulla presidenza FIGC

“Paolo Dal Pino l’ho portato io in Lega Serie A, l’ho proposto io come presidente. È una persona valida, con grandi qualità morali e professionali, ci può far fare un salto in avanti sui diritti tv ma i soldi vanno cercati, non c’è nessuno che ti aspetta per darteli. Candidarmi alla presidenza Figc? Ho un problema, ho due squadre di calcio e dovrei non rappresentarle più. Ma io ho già un ruolo istituzionale e ne sono felice, perché da un lato tocco con mano i problemi e dall’altro lato cerco di risolverli. Ora manca la riforma dei campionati, il modello del calcio in Italia oggi non si autosostiene, bisogna fare in modo che diminuiscano le squadre”

