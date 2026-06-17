Futuro Reggina, problema multiproprietà: che farà Lotito?

Il futuro della Reggina è quantomai in bilico e, dopo la frenata di Rizzetta, si sarebbe fatta avanti una cordata rappresentata da Claudio Lotito per l’acquisto della società calabrese. Secondo quanto riportato, siamo ai dettagli, la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni.

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Il post con cui Pedullà ha annunciato l’interesse di Lotito per l’acquisto della Reggina

AGGIORNAMENTO 17 GIUGNO ORE 10:20 – Come spiega Il Tempo, a partire dall’1 luglio 2028 sarà vietata la proprietà di più squadre professionistiche in capo allo stesso individuo, o comunque a lui riconducibili. Se Lotito dovesse acquistare la Reggina, e la squadra calabrese dovesse riuscire nella scalata verso la Serie C, allora il presidente si troverà di fronte a un bivio: cedere la Lazio oppure la squadra amaranto.

AGGIORNAMENTO 17 GIUGNO – Per l’acquisto della Reggina sarebbe ormai questione di ore. Quarantotto, o forse settantadue, riporta il Corriere dello Sport. Lunedì sera è arrivato il definitivo sorpasso di Lotito nella corsa alla squadra di Reggio Calabria sul concorrente Matt Rizzetta, che ha alzato bandiera bianca: “Non credo sia una questione di soldi. Forse è stata valutata un’altra soluzione più in linea con un progetto diverso per Reggio», ha dichiarato a Reggio Tv. Per la giornata di giovedì è atteso l’arrivo a Roma del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro: chiaro segnale della fase conclusiva delle trattative. Al momento, è ancora ignoto il ruolo che assumerebbe Lotito, se presidente o solo proprietario, se da solo o con soci. Altrettanto sconosciuto il futuro organigramma della società costituenda. Si presume che il valore dell’offerta presentata si aggiri intorno ai 1,8 – 2 milioni di euro, circa. Reggio Calabria ora sogna, vedendo in Lotito una figura di garanzia; la rottura con i tifosi della Lazio, al contrario, si aggrava.

AGGIORNAMENTO 16 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito è sempre più vicino a chiudere la trattativa per acquistare la Reggina, con un’offerta di 2 milioni di euro. L’operazione è sempre più al centro delle polemiche, visto che Lotito dovrebbe prima investire sulla Lazio, che ha bisogno di 19,5 milioni per impedire che il mercato sia a saldo zero. A Reggio Calabri invece, potrebbe essere vista come una buona occasione, così come fu per la Salernitana pochi anni fa. Un altro tema è quello della multiproprietà: la scadenza fissata dalla FIGC per lo scioglimento delle multiproprietà nel professionismo è il 1° luglio 2028 se il presidente della Lazio dovesse acquistare la Reggina e riportarla subito tra i professionisti, avrebbe comunque tempo fino al 2028 per cedere una delle due società.

Esclusiva: cessione #Reggina, frenata con #Rizzetta. Incontro romano tra il club e la cordata rappresentata da Claudio #Lotito — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 9, 2026

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