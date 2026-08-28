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Lotito diserta Formello: sarà a Reggio-Calabria per la presentazione delle Reggina
Il presidente Lotito, ancora una volta, decide di sparigliare le carte e di non farsi vedere: l’allenamento a porte aperte della Lazio non lo vedrà presente a Formello, bensì a Reggio-Calabria per la presentazione della Reggina.
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Lotito va alla presentazione della Reggina: diserta l’allenamento a Formello
Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il presidente Lotito non sarà presente a Formello. L’allenamento a porte aperte della Lazio ci sarà, ma senza di lui. Il patron biancoceleste, di contro, volerà a Reggio-Calabria per la presentazione della Reggina. Una scelta sicuramente pensata e, secondo alcuni, provocatoria. Forse per smorzare i toni, per evitare tensioni e contestazioni o, più semplicemente, per far svolgere la seduta di allenamento in totale tranquillità.
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