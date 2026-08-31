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Lazio-Genoa, Lotito ancora assente all’Olimpico

Published

4 ore ago

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Lotito

La Lazio vince la seconda partita di campionato contro il Genoa e lo fa anche in un Olimpico ancora una volta semivuoto, ma sugli spalti oltre ai tifosi, manca ancora una volta anche Claudio Lotito.

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Lotito ancora assente allo stadio durante Lazio Genoa

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste non era presente ieri sera in occasione della sfida contro il Genoa, vinta dalla squadra di Gennaro Gattuso per 1-0 grazie al secondo gol consecutivo di Davide Frattesi. Quella contro il Genoa era la prima partita casalinga della Lazio in campionato, ma Lotito ha scelto di non essere presente all’Olimpico. Lo stesso è successo per la prima gara della stagione contro il Mantova e a Formello venerdì, in occasione dell’allenamento aperto ai tifosi, perché era impegnato a Reggio Calabria per la presentazione ufficiale della Reggina. La sua assenza continua a far discutere, specialmente durante questo periodo molto delicato per la storia biancoceleste, con uno stadio semivuoto con solamente 6058 tifosi presenti.

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