Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Il tribunale federale ieri ha sentenziato. Le condanne inflitte in primo grado a Lotito, Rodia, Pulcini e la multa alla società, sono state meno pesanti del previsto. In particolar modo l’accusa aveva chiesto 13 mesi di inibizione per il patron della Lazio, pena che gli sarebbe costata il posto da Consigliere Federale. I giudici, riducendo la richiesta a 7 mesi, hanno di fatto permesso a Lotito di mantenere la carica. Intanto in mattinata sono arrivate anche le parole dell’avvocato del club capitolino, Gian Michele Gentile. Il legale ha parlato della situazione legata al match contro il Torino e ha chiesto ufficialmente il 3-0 a tavolino.

Notizie dal campo

Nel pomeriggio si è svolta un’amichevole tra Lazio Primavera e Lazio prima squadra. Il match è servito in particolar modo a lavorare sui pochi uomini rimasti a disposizione di Simone Inzaghi. Risultato finale di 7 a 2 per i big, con 5 gol messi a segno dal Tucu Correa. Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Il tecnico in settimana dovrebbe recuperare Felipe Caicedo e Momo Fares. Primi movimenti sul fronte mercato. La società avrebbe intenzione di non riscattare il cartellino di Andreas Pereira fissato sui 25 milioni di euro. In entrata, invece, Tare ha sottolineato sul proprio taccuino il nome di Valentin Mihaila. Intanto, domani sera, l’Italia affronterà la Bulgaria a Sofia. Mancini in conferenza stampa ha confermato l’indiscrezione di un ampio turn over per far rifiatare i calciatori impiegati contro l’Irlanda del Nord.

