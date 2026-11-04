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Lotito vuole tornare in FIGC: spunta la sua candidatura
Il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe puntando nuovamente ad un ruolo all’interno della FIGC: l’Adnkronos racconta della sua candidatura.
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FIGC, c’è la candidatura di Lotito
Dallo scorso febbraio Lotito aveva deciso di farsi da parte per quanto riguarda gli incarichi federali, oggi invece il numero uno della Lazio sarebbe tornato a coltivare nuove ambizioni all’interno della FIGC. Stando a quanto emerge, la volontà di Lotito sarebbe quella di far parte del futuro consiglio Federale al di là di chi sarà il presidente della FIGC. Ad oggi sembrerebbe essere una sfida a due tra Malagò e Galliani.
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