Lotito vuole tornare in FIGC: spunta la sua candidatura

Il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe puntando nuovamente ad un ruolo all’interno della FIGC: l’Adnkronos racconta della sua candidatura.

LEGGI ANCHE: Arbitro Pairetto e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Torino

FIGC, c’è la candidatura di Lotito

Dallo scorso febbraio Lotito aveva deciso di farsi da parte per quanto riguarda gli incarichi federali, oggi invece il numero uno della Lazio sarebbe tornato a coltivare nuove ambizioni all’interno della FIGC. Stando a quanto emerge, la volontà di Lotito sarebbe quella di far parte del futuro consiglio Federale al di là di chi sarà il presidente della FIGC. Ad oggi sembrerebbe essere una sfida a due tra Malagò e Galliani.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP