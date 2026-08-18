Lotito furioso con la squadra: ha chiesto immediato riscatto col Bologna

Il presidente Lotito è una furia con la squadra dopo la debacle umiliante contro il Mantova in Coppa Italia e, dopo la strigliata di Fabiani al gruppo a Formello, il patron biancoceleste ha chiesto immediato riscatto al Dall’Ara contro il Bologna.

Leggi anche: Contatti con il Milan per Tomori, ma l’operazione appare complicata: le ultime

Lotito è una furia con i calciatori: vuole riscatto immediato con il Bologna

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, il presidente Lotito sarebbe furioso dopo il netto 2-0 patito contro il Mantova in Coppa Italia. Non vuole sentire scuse, alibi o giustificazioni: contro una squadra di B si doveva vincere. Il DS Fabiani, come già raccontato, ha strigliato la squadra a Formello, mentre Gattuso in privato ha difeso i suoi ragazzi affermando che l’impegno non è mai venuto meno.

Il patron biancoceleste, però, ha chiesto immediato riscatto nella prima giornata di campionato contro il Bologna al Dall’Ara. Serve uno scatto d’orgoglio, una risalita immediata, una prova di forza e tenuta mentale. In attesa di un mercato che continua ad arrancare, mister Gattuso deve provare a fare con quel (poco) che ha a disposizione.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP