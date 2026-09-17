Intercettazione Lotito Di Giovambattista: “Vorrebbero piazzare la Lazio per 30 milioni”

Nell’intercettazione che sta circolando in queste ore sui social e risalente al filone processuale del 2006, dove si sentirebbero le voci del presidente Lotito e del direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, sono venuti fuori i nomi dei giornalisti che, secondo il patron biancoceleste, starebbero istigando la protesta dei tifosi laziali.

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La telefonata intercettata fra Lotito e Ilario di Giovambattista che sta circolando in queste ore sui social.

Lotito: “Ma lì c’è un giro. Dopo ti devo spiegare. Tutta gente, morti di fame, che stanno facendo tutto un giro. Loro vorrebbero piazzare la Lazio per 30 milioni”.

Di Giovambattista: “Bravo bravo bravo”.

Lotito: “Lo so perché è l’offerta che mi era arrivata alle orecchie. Io sui 30 milioni ci piscio sopra. Non ci compro neanche la casa che ho a Cortina, che ne vale 35. Il problema vero è tutto il contorno, Wilson e tutta sta gente. Tutti truffatori. Questa è un’associazione a delinquere. Ma lo vedi il livello di questa gente? Vedi chi li sta sostenendo? Patania, Vocalelli, Guido De Angelis, La Turco, Capodaglio, Gol di Notte. Tutte sole. Le più grandi sole d’Italia. Marchetti, Pieretti. I più grandi truffatori d’Italia. Tra le radio e questi quattro pennivendoli. Fomentano la piazza, dopodiché c’è un’istigazione a delinquere”.

È stato diffuso su YT e ricondiviso sui social l’audio di questa telefonata risalente al 2006 tra il presidente della SS Lazio Claudio Lotito e il direttore di Radio Radio @IlarioDiGiovamb. Telefonata acquisita nel corso di un processo e per questo oggi legittimamente… pic.twitter.com/IVGmSjiGiA — Francesca Turco (@francesca_turco) September 17, 2026

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