LAZIO SASSUOLO – Clima teso in casa Lazio. E non poteva essere altrimenti. La squadra di Simone Inzaghi è incappata oggi nella terza sconfitta consecutiva. Dopo Milan e Lecce, il Sassuolo ha fatto la voce grossa all’Olimpico, battendo per 2-1 i biancocelesti. La squadra è uscita affranta dal campo, delusa da una ripresa di campionato ben al di sotto delle aspettative. Qualcosa si è rotto, nella testa e nella condizione fisica dei calciatori. Dopo la partita il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare sono scesi negli spogliatoi per un confronto con la squadra. Alta tensione, toni alti e una forte ramanzina. Ma nulla più. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non ci sarebbe stata nessuna rissa nella pancia dell’Olimpico. Francesco Acerbi, convinto della presenza del dottor Ivo Pulcini negli spogliatoi avrebbe preso parola, chiedendo a voce alta che uscisse per lasciare che il confronto avvenisse solo tra società e giocatori. Ma il medico, in realtà, era già andato via. Situazione, quindi, chiarita immediatamente, con il difensore che si sarebbe anche scusato.

La nota della Lazio sulla presunta rissa post Sassuolo

Il clima resta teso, ma nessuna rissa si è registrata tra i laziali. Un’indiscrezione che trova conferma anche nella nota pubblicata dal club sul proprio sito: “In merito alle notizie diffuse da organi di stampa circa presunti litigi e contrasti all’interno dello spogliatoio al termine della gara odierna contro il Sassuolo, la Società smentisce categoricamente e sottolinea che tali notizie sono prive di qualsiasi fondamento“.

