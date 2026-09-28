Lotito esulta per le elezioni a Reggio Calabria: “Abbiamo vinto!” (VIDEO)

Claudio Lotito era a Reggio Calabria per le elezioni suppletive e i oggi i risultati dicono che Forza Italia ha vinto: il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ha pubblicato su X un video dove si vedono gli esponenti del partito esultare per la vittoria.

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Elezioni suppletive Reggio Calabria: l’esultanza di Lotito

Vittoria per il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli durante le elezioni suppletive a Reggio Calabria. Ad esultare con lui non è mancato il presidente della Lazio Claudio Lotito immortalato, insieme agli altri, in questo video dove fatica a trattenere l’emozione. Con lui anche il sindaco della città Francesco Cannizzaro, Stefania Craxi e Fabio Roscioli. Il video è stato condiviso sul proprio profilo X dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’interno si sentono esclamazioni come “Vittoria” e “Abbiamo Vinto!”.

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