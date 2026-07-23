NOTIZIE
Lotito incontra Fertitta: tra futuro della Lazio e cessione, ecco il retroscena
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la scorsa settimana ha incontrato l’Ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta. Un incontro, come riferito dal Corriere dello Sport, che avrebbe avuto come fulcro la quotazione al Nasdaq del club ma non solo: ecco il retroscena.
Leggi anche: Lazio, che disastro gli abbonamenti: il confronto con l’Ascoli è impietoso
Lotito ha incontrato Fertitta: ecco il retroscena sul vertice con l’Ambasciatore americano
Quotazione al Nasdaq, per rendere la Lazio più appetibile e attraente a possibili investitori statunitensi. Ma bisognerà verificare se il doppio listing, Piazza Affari e Nasdaq, sarà sostenibile per il club. Tornando a Fertitta, invece, le declinazioni del suo giro di affari e interessi è ampio e variegato. Parliamo dell’attuale proprietario degli Houston Rockets in NBA e, pare, che nelle scorse settimane il dossier Lazio sia arrivato sulla sua scrivania.
Si tratterebbe, senza girarci troppo intorno, di una proposta di acquisizione della Lazio. A fare da intermediario sarebbe stato l’imprenditore Salvatore Palella, Amministratore delegato di Helbiz. Fertitta, essendo uomo di affari, si era detto interessato in passato di entrare nel calcio italiano, spiegando di essere affascinato dall’idea di diventare proprietario di una squadra in futuro. In qualità di Ambasciatore, però, nei prossimi due anni non potrà fare alcun affare. Staremo a vedere.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, salta tutto: il giocatore atteso a Formello
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Sergi Dominguez messo in stand by: gli ultimi sviluppi
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Cancellieri piace alla Fiorentina: contatti con gli agenti
-
NOTIZIE5 ore ago
Artistico ha mille pretendenti ma è tutto in stand by: il motivo