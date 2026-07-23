Lotito incontra Fertitta: tra futuro della Lazio e cessione, ecco il retroscena

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la scorsa settimana ha incontrato l’Ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta. Un incontro, come riferito dal Corriere dello Sport, che avrebbe avuto come fulcro la quotazione al Nasdaq del club ma non solo: ecco il retroscena.

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Lotito ha incontrato Fertitta: ecco il retroscena sul vertice con l’Ambasciatore americano

Quotazione al Nasdaq, per rendere la Lazio più appetibile e attraente a possibili investitori statunitensi. Ma bisognerà verificare se il doppio listing, Piazza Affari e Nasdaq, sarà sostenibile per il club. Tornando a Fertitta, invece, le declinazioni del suo giro di affari e interessi è ampio e variegato. Parliamo dell’attuale proprietario degli Houston Rockets in NBA e, pare, che nelle scorse settimane il dossier Lazio sia arrivato sulla sua scrivania.

Si tratterebbe, senza girarci troppo intorno, di una proposta di acquisizione della Lazio. A fare da intermediario sarebbe stato l’imprenditore Salvatore Palella, Amministratore delegato di Helbiz. Fertitta, essendo uomo di affari, si era detto interessato in passato di entrare nel calcio italiano, spiegando di essere affascinato dall’idea di diventare proprietario di una squadra in futuro. In qualità di Ambasciatore, però, nei prossimi due anni non potrà fare alcun affare. Staremo a vedere.

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