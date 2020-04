Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Si cerca ancora una soluzione per far terminare il campionato nel miglior modo possibile a causa del coronavirus. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella augura una bona Pasqua agli italiani con un videomessaggio.

Il mondo Lazio

Il Presidente Claudio Lotito tiene alta la tensione in casa Lazio e fissa il prezzo per Milinkovic che è tornato nel mirino della Juventus. Nel frattempo mentre Lucas Leiva lavora per tornare in campo, Luiz Felipe racconta i suoi sogni. Mister Inzaghi continua a lavorare da casa per non far perdere il ritmo partita ai suoi, mentre Berisha si ambienta sempre di più in Germania.

Le parole di oggi

Torna a passare del suo trascorso con la maglia biancoceleste l’ex attaccante Balde Diao Keita. Marchegiani, invece, continua a sottolineare la gravità della situazione e la difficoltà nel terminare il campionato. Allo stesso tempo Foti e Zoff esaltano le qualità dei biancocelesti e capiscono le volonta del patron Lotito.

