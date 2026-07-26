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Lazio Flaminia Civita Castellana, Lotito si palesa a Formello

Published

3 ore ago

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Claudio Lotito

Il presidente Lotito era presente a Formello per seguire l’amichevole fra la Lazio e la Flaminia Civita Castellana, 6-0 per i biancocelesti il risultato finale.

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Lotito accanto a Fabiani durante l’amichevole fra Lazio e Flaminia Civita Castellana.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è palesato a Formello per seguire la seconda amichevole dell’era Gattuso, che ha visto i biancocelesti imporsi per 6-0 sulla Flaminia Civita Castellana. Non si può escludere che il patron dei capitolini rimanga a colloquio con il mister e il ds per fare il punto della situazione.

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