LOTITO LAZIO INTERVISTA – Con uno scenario causa Covid-19 ancora incerto, non accennano a placarsi le polemiche intorno al mondo del calcio. Nelle scorse settimane diversi presidenti di club, tra cui Claudio Lotito, hanno spinto per la riapertura della Serie A per portare a termine naturale la stagione in corso. Proprio il patròn della Lazio, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dell’importanza sociale di tornare in campo. Ecco le sue parole.

Riprendere il campionato

“Il calcio ha una valenza sociale abbastanza importante. Già questo basterebbe per fare delle riflessioni accurate sul da farsi. Non è una questione di principio la mia, ma bisogna capire i rischi reali associati a questo stop. Tanti parlano senza sapere cosa dicono, senza conoscere la materia, visto che il calcio è una grande industria e produce ogni anno un miliardo e mezzo di euro di gettito nelle casse dello Stato.”

La condizione della Lazio

“Mi auguro che la squadra sia consapevole delle chance che ha e che ritrovi la condizione del pre lockdown.”

