Lotito e Fertitta insieme a Roma: nuovo incontro tra il presidente e l’ambasciatore Usa

Nuovo incrocio tra Claudio Lotito e Tilman J. Fertitta a Roma: il presidente della Lazio e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia si sono ritrovati a Villa Almone, in occasione della Festa dell’Unità tedesca.

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Lazio, Lotito incontra Fertitta alla Festa dell’Unità tedesca: i due di nuovo faccia a faccia

Il presidente della Lazio e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia si sono ritrovati a Villa Almone, residenza dell’ambasciatore tedesco Thomas Bagger, in occasione della Festa dell’Unità tedesca. Come riportato da askanews, tra gli invitati alla serata c’era anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Per il presidente biancoceleste e l’ambasciatore americano si tratta di un nuovo contatto dopo i rapporti avuti nei mesi scorsi, quando tra i temi affrontati era emersa anche la possibilità di una quotazione della Lazio al Nasdaq. Fertitta, proprietario degli Houston Rockets, aveva già manifestato pubblicamente il proprio interesse per il calcio italiano esprimendo il desiderio di acquistare in futuro una squadra di calcio in Italia.

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