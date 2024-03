Lotito: "Col Bayern dobbiamo essere uniti, ai tifosi chiedo..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LOTITO INTERVISTA BAYERN MONACO LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - Anche il patron della Lazio, Claudio Lotito, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Di seguito le dichiarazioni presidente biancoceleste, che è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, in vista del match dell'Olimpico previsto per le 21 di domani 5 marzo 2024.

Le parole di Claudio Lotito

"Il messaggio che voglio dare ai tifosi è di credere al progetto che sta portando avanti la società. Un progetto di crescita e di consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto di dare un punto di riferimento ai tifosi che devono riconquistare il senso di appartenenza. Il Bayern? Ogni partita è una storia a sé, questa sicuramente è la più difficile perché giochiamo in casa loro. Cercheranno di sconfessare la partita dell'andata, noi dobbiamo essere uniti, combattivi, determinati, dotati di ferocia agonistico e spirito di gruppo".

L'appello ai tifosi

"La squadra sa quello che deve fare, avete visto l'abnegazione e lo spirito di sacrificio messo anche nei momenti di difficoltà. Spero che domani li rivedremo. Noi dovremo fare in modo che la Lazio si senta una squadra di livello internazionale. Il club lo è, abbiamo acquisito grande credibilità e se oggi siamo qui è per i risultati sportivi, ma anche per rispetto e l'organizzazione tale per esserci. Faccio un appello ai tifosi, che sono realmente il dodicesimo uomo in campo. Lo hanno dimostrato all'andata, mi dispiace che oggi non siano tutti qui, io ho fatto di tutto affinché tutti potessero avere la possibilità di venire. Speriamo che facciano sentire la loro voce, come sempre, affinché i nostri beniamini sentano la spinta e l'amore dei tifosi e siano consapevoli che ci sono persone disposte a prendere la macchina e farsi centinaia di chilometri pur di stargli affianco. Forza Lazio!".