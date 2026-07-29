INTERVISTE
Lotito: “Il calcio ha bisogno di un cambiamento radicale e morale”
Durante l’audizione con il neo-presidente Malagò in Federcalcio, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha concesso un’intervista nella quale ha invocato una svolta per il movimento calcio, rilanciando le proposte condivise al Senato. Il Messaggero riporta le sue parole.
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Lotito ha rilasciato un’intervista dopo l’audizione con Malagò e ha parlato della situazione del calcio italiano
“Il calcio italiano ha bisogno di un cambiamento radicale, anche sul piano morale. Servono novità in fretta, dobbiamo tradurre in azioni concrete alcune scelte. La presenza del presidente Malagò è importante, perché potrebbe fare un elenco delle criticità. Noi abbiamo la possibilità di fornire risposte e di risolvere questi problemi».
“Insieme potremmo costruire un percorso condiviso, partendo dalla base del testo del senatore Marcheschi e affrontando alcune delle principali criticità del calcio».
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