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INTERVISTE

Lotito: “Flaminio? Non seguo io la questione, ma i tecnici sono tranquilli”

Published

1 ora ago

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Lotito intervista Flaminio bocciatura Soprintendenza

La Soprintendenza di Stato ha bocciato il progetto della Lazio per il Flaminio, in particolare per il secondo anello dello stadio che vorrebbe fare il club biancoceleste; a tal riguardo, intercettato da Repubblica, il presidente Lotito ha voluto fare chiarezza non mostrandosi preoccupato.

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Le parole di Lotito nell’intervista sul Flaminio e il blocco della Soprintendenza

“Io non seguo in prima persona la questione” ha spiegato Lotito. Che poi ha continuato: “Ma i miei tecnici non mi sembrano preoccupati. Poi vedremo”. Un poi a tempo estremamente ridotto: meno di un mese e arriverà al risposta sul Flaminio.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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