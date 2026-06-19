INTERVISTE
Lotito: “Flaminio? Non seguo io la questione, ma i tecnici sono tranquilli”
La Soprintendenza di Stato ha bocciato il progetto della Lazio per il Flaminio, in particolare per il secondo anello dello stadio che vorrebbe fare il club biancoceleste; a tal riguardo, intercettato da Repubblica, il presidente Lotito ha voluto fare chiarezza non mostrandosi preoccupato.
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Le parole di Lotito nell’intervista sul Flaminio e il blocco della Soprintendenza
“Io non seguo in prima persona la questione” ha spiegato Lotito. Che poi ha continuato: “Ma i miei tecnici non mi sembrano preoccupati. Poi vedremo”. Un poi a tempo estremamente ridotto: meno di un mese e arriverà al risposta sul Flaminio.
Redazione Lazionews.eu
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