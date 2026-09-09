Lotito: “La protesta non ha senso. Ho comprato i giocatori e siamo primi in classifica”

Il presidente Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano parlando della gestione della Lazio e della protesta nei suoi confronti da parte del popolo laziale e di altre figure nel mondo della politica. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Lotito sulla gestione della Lazio e sulla protesta

Lotito sulla protesta

“Non mi faccia parlare, parlano i fatti per me. Quello che sta succedendo contro di me è fuori da ogni logica. Non ha logica. Dicono: ‘Con Lotito i tifosi non sognano”’ Ma che vuol dire? Siamo primi in classifica, non basta? Non basta comprare i giocatori, avere una squadra determinata, che combatte, né fare l’Academy, voler fare lo stadio. L’unico assioma loro è: Lotito deve andare via”.

Lotito sui personaggi contro di lui

“Io non devo parlare con nessuno, faccio il presidente nell’interesse della società. Con tutto il rispetto ma sul lato umano poi il mio giudizio sulle persone è sulla base dei comportamenti. Mica posso censurare i comportamenti della gente, non sono abituato. Facciano quello che vogliono e poi si vedrà”.

Lotito su Bisignani e i giornali

“Se uno esce da Roma, c’è una situazione diversa. Ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo, abbiamo vinto 7 a 0 e 5 a 0 le prime partite. Poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano. Legga cosa ha scritto Il Tempo. Bisignani? Non lo so di chi è la colpa, ma lo scrivono”.

La risposta di Lotito sul sogno scudetto

“Grazie e arrivederci!”

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