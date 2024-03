Lotito: "Squadra compatta che gioca bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO INTERVISTA LAZIO WOMEN FREEDOM- Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio women per 3-0 sulla Freedom

Le parole del presidente Lotito

"Mi sono divertito , quando posso vengo a vedere le partite della femminile mi entusiasmano. La squadra che gioca bene, è compatta e determinata con grande spiritofi sacrificio. Racconto a chiunque, l’ho detto anche Tudor, che quando abbiamo perso col Cesena, ho incontrato il capitano della squadra. E le ho detto “che domenica” e lei mi ha risposto “Presidente, stia tranquillo domani vinciamo”. Il giorno dopo hanno vinto 4 a 0.”.

"Il femminile della Lazio rappresenta un’eccellenza, tutte le squadre che che affrontiamo lo dicono. Sono contente e entusiaste, hanno strutture all'avanguardia e sono considerate. Sono un gruppo che è pronto al sacrificio per raggiungere l'obiettivo".

Tudor?

"Ha notato l’atteggiamento durante il primo tempo e l'ha pensata come me cioè che gioca bene, compatta e determinata. Non molla niente, corrono senza risparmiarsi”.