Lotito: “Sono in difficoltà, sono stato male interpretato”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato all’indomani della manifestazione organizzata dai tifosi biancocelesti per contestare la sua gestione societaria, le sue parole a margine dell’appuntamento ‘I grandi eventi sportivi: il Modello Roma’.

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Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito a margine dell’evento ‘I grandi eventi sportivi: il Modello Roma’.

“Ricordate che ci sono persone che hanno il dono della sinestesia. Con Lotito risultato garantito, questo lo ricordo sempre. C’è un clima che non rende merito a ciò che è stato fatto nella mia attività nella società che rappresenta. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore, quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati”.

Lotito sullo stadio Flaminio.

“Lo Stadio Flaminio è un’occasione per recuperare una struttura straordinaria costruita da Nervi, recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l’esempio di Londra dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio o Roma, ma dell’intera città di Roma”.

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