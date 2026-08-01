Connect with us

INTERVISTE

Lotito risponde a Rocca: “I fatti lo smentiscono”

Published

2 ore ago

on

lotito intervista rocca voti forza italia

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto al problema sollevato dal presidente della Regione Francesco Rocca, ovvero la possibilità che il patron biancoceleste faccia perdere voti a Forza Italia.

LEGGI ANCHE: Ascoli-Lazio, ecco dove seguire il match del Del Duca

La risposta di Lotito alle parole di Rocca su Il Foglio.

Il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, ai microfoni de Il Foglio aveva sottolineato come la situazione di Lotito potesse rischiare di far perdere voti a Forza Italia.

Il senatore ha risposto prontamente sul Corriere della Sera: “Con tutto il rispetto per le opinioni del governatore Rocca, i fatti testimoniano il contrario”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 02/08/2026 · 20:45
Ascoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 09:30
Lazio
6-3
Finale
Avellino
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI