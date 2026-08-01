INTERVISTE
Lotito risponde a Rocca: “I fatti lo smentiscono”
Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto al problema sollevato dal presidente della Regione Francesco Rocca, ovvero la possibilità che il patron biancoceleste faccia perdere voti a Forza Italia.
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La risposta di Lotito alle parole di Rocca su Il Foglio.
Il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, ai microfoni de Il Foglio aveva sottolineato come la situazione di Lotito potesse rischiare di far perdere voti a Forza Italia.
Il senatore ha risposto prontamente sul Corriere della Sera: “Con tutto il rispetto per le opinioni del governatore Rocca, i fatti testimoniano il contrario”.
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