LOTITO JUVENTUS INTER – Non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, sul match disputato prima del lockdown tra Juventus e Inter. Il numero uno biancoceleste, a La Repubblica, aveva sentenziato: “Juve-Inter? Vabbè, l’avete vista tutti…“. La Procura della FIGC ha deciso di approfondire il significato di questa esternazione e ha convocato il presidente Lotito per un’udienza. Il procedimento è aperto e, come si legge su Il Tempo, il patron ora rischia il deferimento. Quello che succederà dopo dipenderà dalle risposte che Lotito fornirà durante l’audizione.

