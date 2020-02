Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO CLASSIFICA – Continua a sognare la Lazio in una stagione in cui sta battendo ogni tipo di record. La banda di Simone Inzaghi si trova a -1 dalla vetta della classifica occupata dalla Juventus e non vuole assolutamente mollare l’inseguimento. Oggi contro il Bologna sarà una partita più insidiosa di quanto sembri, ma con una vittoria i biancocelesti si porterebbero momentaneamente al primo posto. Poi ci sarebbe da attendere il posticipo di domani tra Juventus e Inter, le altre due contendenti al titolo, e sperare. Sarebbe un’altra prima volta per la squadra di Claudio Lotito, il quale non si è mai trovato in testa nel girone di ritorno durante la sua gestione.

I precedenti

Come si legge sul Corriere dello Sport, non sarebbe però la prima volta in assoluto. Ci sono stati dei precedenti riguardanti però il girone d’andata. Successe con Delio Rossi nella stagione 2008/09, quando alla 5ª e 6ª giornata la Lazio dominava dopo la vittoria sul Torino e il pareggio in extremis con il Lecce con gol proprio di Simone Inzaghi. Discorso simile nel 2010/11 con Edy Reja, biancocelesti primi dopo 9 giornate con 22 punti ma che chiuderanno l’annata al 4° posto perdendo anche l’accesso alla Champions League. L’ultima volta che i capitolini si trovarono in vetta anche nel girone di ritorno fu ormai 20 anni fa, quando all’ultima giornata del campionato 1999/00 superarono la Juventus grazie alla vittoria sulla Reggina aggiudicandosi il titolo. E chissà che non possa essere di buon auspicio.

