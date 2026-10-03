Lotito presente a Formello: ha seguito Lazio Juve Stabia

Si è parlato molto di un Claudio Lotito troppo impegnato in altre faccende da aver messo la Lazio in secondo piano: oggi, durante l’amichevole con la Juve Stabia, il senatore era a bordo campo a Formello.

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Lazio Juve Stabia: c’era anche Lotito

Raramente è stato inquadrato ma c’era: Lotito è stato avvistato a Formello. Dopo gli impegni in Calabria e le elezioni suppletive vinte nell’ormai sua seconda casa Reggio Calabria, il patron biancoceleste è tornato a Formello dove ha seguito la Lazio da bordo campo. Chissà quale considerazione avrà fatto il senato e presidente della Reggina dopo aver seguito il match con la Juve Stabia. Accanto a lui c’era anche il DS Angelo Fabiani.

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