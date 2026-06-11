Tra lettere, borsa e mercato: la Lazio è nel caos

Il recente tentativo di Lotito di ricucire con la tifoseria, il titolo della Lazio che vola in Borsa, il mercato che stenta a decollare e ha un bisogno disperato di uscite per poter finanziare gli acquisti, in vista di un altro blocco del mercato: l’estate biancoceleste si preannuncia rovente e ricca di caos.

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Lotito fra mercato, Borsa e scontro con la tifoseria: le premesse dell’estate della Lazio

Come riportato dall’edizione odierna di la Repubblica, la Lazio si prepara a vivere l’ennesima estate anomala. Sul fronte societario, ieri sono rimbalzate sui social numerose voci di incontri segreti di Lotito con potenziali acquirenti, mentre il titolo in Borsa ha subito un’impennata che non si vedeva dal dicembre 2020. Notizie, poi, smentite dalla società stessa, ma il quotidiano non esclude la ricerca di nuovi partner. Anche l’atteso messaggio a mezzo stampa, comparso sulle colonne de il Messaggero, non ha concesso aperture a una cessione, come qualcuno aveva interpretato, ma è stato un tentativo di fare un passo nella direzione della tifoseria, in continua protesta contro la gestione del patron biancoceleste.

Capitolo mercato

Resta, inoltre, la confusione e l’assenza di trasparenza sui piani della società per il futuro, con il rischio di un ridimensionamento che si fa sempre più concreto. L’ombra del mercato a zero si fa sempre più vicina – entro i prossimi 10 giorni è attesa la decisione della commissione – e Lotito e Fabiani sono ancora tenuti a far fronte agli obblighi presi in precedenza: 11,3 milioni di euro per il riscatto di Dia, nonché l’ultima rata del pagamento per l’acquisto di Rovella e Pellegrini. Per questa ragione, ogni uscita è ora più necessaria dell’ossigeno. In tal senso, una vera e propria boccata arriverà grazie al trasferimento di Muriqi al Fenerbahce, da cui la Lazio conseguirà 7 milioni. Altri fondi dovrebbero arrivare dalle uscite di Romagnoli, in direzione Qatar, e di Provedel e Cancellieri. Poi si vedrà se il mercato potrà decollare.

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